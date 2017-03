Usa, PC e iPad solo in stiva per voli provenienti da alcuni paesi dell\'Africa e del Medio Oriente

NEW YORK, 21 MARZO - Donald Trump ha vietato il trasporto in cabina di Pc e iPad sugli aerei per gli USA provenienti da alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Africa Settentrionale. Tra questi ci sarebbero anche Giordania e Arabia Saudita, due dei principali alleati degli Stati Uniti.

Pc, iPad, e qualsiasi apparecchiatura elettronica che non sia delle dimensioni di un telefono cellulare, dovrà essere imbarcato nel bagaglio da stiva. Il provvedimento dovrebbe essere approvato dal dipartimento Homeland Security nelle prossime ore.

A diffondere la notizia è stato un tweet della compagnia aerea giordana, la Royal Jordanian Airlines, che ha avvisato i suoi passeggeri che il provvedimento coinvolgerà i voli verso Chicago, Detroit, Montreal e New York.

La decisione di Trump sarebbe volta ad evitare possibili attacchi aerei simili a quello dell'11 settembre.

Secondo un esperto di sicurezza aerea, però, inserire le batterie di Pc e altri apparecchi elettronici nelle stive degli aerei potrebbe essere pericoloso, in quanto potrebbero incendiarsi.

Chiara Fossati

immagine da expressoeslusitania.pt