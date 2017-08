Usa, petroliera arenata vicino New York

NEW YORK, 26 AGOSTO - Una petroliera, che trasporta 1,4 milioni di litri di benzina, si è arenata mentre transitava in un canale tra New York e New Jersey.

A divulgare la notizia è stata la guardia costiera statunitense, ma non sono pervenute informazioni riguardo l’ipotesi di sversamento del carburante. La Kamome Victoria, la nave cisterna panamense, ha subito un blocco a sud del ponte di Verrazzano, uno dei più famosi di New York, mentre stava uscendo dal canale. Secondo i primi rilevamenti, non risulterebbero danni strutturali all’imbarcazione.

Caterina Apicella