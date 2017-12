USA: preparava un attentato terroristico. Arrestato ex marine

SAN FRANCISCO, 23 DICEMBRE - È un ex marine l'uomo arrestato negli Usa con l'accusa di voler organizzare un attentato suicida, nel nome dell'Isis, in uno shopping center di San Francisco, nel giorno di Natale.

Lo ha reso noto il Dipartimento della Giustizia.

I capi di accusa contro di lui sono quello di sostegno al terrorismo e di aver fornito risorse a un'organizzazione terroristica straniera, intrattenendo rapporti con gruppi vicini all'Isis anche via Facebook.

L’ex militare si proponeva di attaccare il Pier 29, uno shopping center usualmente affollato, con esplosivi e fucili. E' stato scoperto per averne parlato con un agente dell'Fbi sotto copertura, che era riuscito a farsi passare per un associato a un leader dell'Isis. A lui aveva detto di aver bisogno di "qualcosa sulla linea" degli attacchi di New York a ottobre o San Bernardino nel 2015.

Alessia Panariello