Usa: nuove sanzioni contro la Siria

NEW YORK, 08 APRILE - Gli Stati Uniti vareranno presto nuove sanzioni contro la Siria. Ad annunciarlo è stato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin.

Stando a quanto riferito dai media statunitensi, il segretario di Stato Rex Tillerson avrebbe invece avvertito che "il futuro dipenderà dalla reazione di Damasco" all'offensiva americana per l'attacco chimico del regime. La ritorsione degli Usa con i raid sulla base aerea siriana, definita da Trump come “vitale per la sicurezza nazionale”, e le possibili ulteriori sanzioni contro il regime di Assad pongono dubbi riguardo alle prossime scelte del presidente americano.

L'ambasciata britannica a Mosca ha confermato la cancellazione della visita del ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, prevista per il prossimo 10 aprile. "Gli sviluppi in Siria hanno cambiato la situazione in modo fondamentale", ha affermato Johnson in un comunicato diffuso dal Foreign Office. Così Donald Trump su Twitter: "Congratulazioni ai nostri uomini e donne delle forze armate per aver rappresentato gli Stati Uniti e il mondo così bene nell'attacco in Siria".

La Corea del Nord descrive l'attacco promosso dagli Stati Uniti in Siria come "un imperdonabile atto di aggressione". La dichiarazione del ministero degli Esteri nordcoreano è stata diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna.

Luna Isabella

(foto da cellulare-magazine.it)