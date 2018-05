USA, proroga di 30 giorni sui dazi per UE

NEW YORK, 1 MAGGIO – Accolto parzialmente l’invito dell’Unione Europea a posporre la decisione sui dazi su acciaio e alluminio da parte del presidente Trump. Gli USA estendono quindi di 30 giorni le trattative sulle restrizioni commerciali nei confronti non solo di UE, ma anche di Canada e Messico, con i quali vogliono rivedere gli accordi commerciali di libero scambio del Nafta.

Con il posticipo della decisione restano quindi in vigore le esenzioni ai dazi per l'Ue e altri paesi alleati. Trump aveva annunciato dazi del 25% sull'import di acciaio e del 10% su quello di alluminio in marzo, concedendo allo stesso tempo esenzioni ad alcuni paesi, fra i quali l'Unione Europea. Esenzioni che sarebbero scadute alle 6 di oggi ora italiana. L’annuncio ufficiale della decisione arriva direttamente dalla Casa Bianca, che afferma: ''nelle trattative l'amministrazione punta a quote che limitano l'import e tutelano la sicurezza nazionale''.

Si accende però lo scontro con l’Unione Europea, non disposta ad aspettare una decisione definitiva da parte di Trump: "La decisione degli Stati Uniti prolunga l'incertezza del mercato, che sta già influenzando le decisioni di business", si legge nella dichiarazione della Commissione Europea, ribadendo che "l'UE dovrebbe essere totalmente e definitivamente esentata da queste misure perché non possono essere giustificate da ragioni di sicurezza nazionale". "L'Ue ha indicato la sua disponibilità a discutere le questioni di accesso al mercato di interesse, ma ha anche chiarito che, come partner e amico di lunga data degli Usa, non negozierà sotto minaccia. Qualsiasi futuro programma di lavoro transatlantico – sottolinea Bruxelles - deve essere equilibrato e reciprocamente vantaggioso".

Federico De Simone