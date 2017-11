Usa, propaga incendio in edificio Manhattan: 5 feriti

NEW YORK, 18 NOVEMBRE - Un vasto incendio sta consumando un edificio di 7 piani situato a Manhattan, nella zona di Hamilton Heights al numero 565 della 144esima strada ovest, tra Broadway e Asmterdam Avenue.

Il bilancio provvisorio è di almeno 5 feriti, di cui 4 vigili del fuoco e un civile. A renderlo noto è l'account Twitter del Fire Department of New York, che ha impiegato oltre 200 pompieri per tentare di domare le fiamme. L'incendio è stato dichiarato di categoria 5, il livello più alto, "è ancora in corso e ha compromesso tutto l'ultimo piano". La polizia, prontamente intervenuta, ha isolato tutta la zona. Alcuni testimoni riferiscono che pezzi della facciata dell'edificio stanno cedendo.

Luna Isabella

(foto da infooggi.it)