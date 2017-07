Usa, proteste contro "Trumpcare": 80 manifestanti arrestati

WASHINGTON, 11 LUGLIO - 80 manifestanti sono stati arrestati, a Washington, durante le proteste contro il progetto di legge, voluto dal partito repubblicano, riguardante la riforma sanitaria che potrebbe abrogare la “Affordable Care Act”, posta in essere da Obama.

Nel 2010 l’ex presidente Barack Obama ha firmato la legge riguardante la riforma sanitaria degli Stati Uniti, nota come “Obamacare”. La legge aveva l’intento di ampliare la tutela dei cittadini in ambito sanitario. Secondo quanto stipulato, ben 32 milioni di cittadini in più erano tutelati dal sistema sanitario, le compagnie assicurative non avevano la facoltà di negare assicurazioni a persone con determinate patologie ed i cittadini ottenevano maggiori incentivi fiscali per acquistare polizze sanitarie. Inoltre l’Obamacare ampliava la copertura del Medicaid, che elargisce aiuti agli individui ed alle famiglie con basso reddito, e Medicare.

L’amministrazione Trump vuole attuare “riforme che aumentino la possibilità di scelta, abbassino i costi e garantiscano contemporaneamente una sanità migliore”. Il progetto di legge prevede la cessazione dell’obbligo individuale ad assicurarsi, le compagnie assicurative avrebbero la facoltà di aumentare del 30% i premi ai danni dei non assicurati ma rimarrebbe in vigore il divieto di negare la copertura per malattie preesistenti. Lo scopo della riforma, sarebbe quello di creare un mercato competitivo di assicurazioni, privatizzando anche di Medicare e Medicaid, per abbattere i costi. Intanto, le proteste continuano anche nel resto del Paese, dove centinaia di attivisti contestano da giorni.

Caterina Apicella