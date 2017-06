Usa-Qatar: accordo per la fornitura di 36 caccia F-15

WASHINGTON, 15 GIUGNO – L’emittente Cbs News ha divulgato la notizia dell’accordo, da dodici miliardi di dollari per la fornitura di 36 caccia F-15 americani al Qatar, raggiunto tra il segretario alla difesa Usa, James Norman Mattis, ed il ministro della difesa del Qatar, Khalid al Attiyah.

L’intesa, in contrasto con le parole dei giorni scorsi del presidente Trump, che accusava il piccolo emirato di finanziare il terrorismo, secondo quanto dichiarato dal Pentagono in un comunicato diffuso da Bloomberg, "darà al Qatar lo stato dell'arte sulla capacità e cooperazione sulla sicurezza e inter operatività tra Usa e Qatar". La decisione, che ha posto in essere l’accordo tra i due paesi, ha avuto luogo lo scorso anno quando il Congresso aveva decretato l’approvazione per la una vendita di 72 F-15E Strike Eagle a Doha, avallando così la collaborazione raggiunta ieri.

Intanto, il segretario alla Difesa Mattis, ha affermato che il tycoon ha delegato il Pentagono di stabilire il numero dei soldati necessari nelle operazioni militari in Afghanistan. Il segretario ha precisato che questo non significa un aumento dei militari, nel breve periodo, ma, sarà di ausilio alla gestione delle missioni americane contro i talebani.

Immagine da: imolaoggi.it

Caterina Apicella