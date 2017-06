Usa, rilasciato studente tenuto prigioniero in Corea del Nord: versa in gravi condizioni di salute

CINCINNATI, 16 GIUGNO - È rientrato negli Stati Uniti Otto Warmbier, lo studente di origine statunitense di ventidue anni tenuto prigioniero in Corea del Nord per diciassette mesi.

Il giovane verserebbe in gravi condizioni di salute. Il dottor Daniel Kanter, direttore medico dell’unità intensiva di neuroscienze dell’Università di Cincinnati, dopo aver visitato il paziente, spiega: "Non mostra segni di comprensione della lingua, rispondendo ai comandi verbali, o consapevolezza dell’ambiente circostante".

Stando a quanto riferito dalle autorità coreane, Warmbier sarebbe finito in coma dopo aver ingerito una pillola per favorire il sonno. Warmbier è rimasto nelle prigioni di Pyongyang per diciassette mesi in seguito ad una condanna di quindici anni ai lavori forzati, per aver rubato un manifesto di propaganda del regime di Kim Yong-un dall'hotel nel quale risiedeva.

Un atto che in Nord Corea è considerato un crimine di Stato. Questa la denuncia dei genitori : "Nostro figlio è stato brutalizzato da un regime paria". Il ventiduenne Otto, ricoverato in un ospedale di Cincinnati, "sfortunatamente è in coma e si trova in questa condizione dal marzo 2016. Lo abbiamo saputo solo una settimana fa.

Vogliamo che il mondo sappia - aggiungono Fred e Cindy Warmbier - come noi e nostro figlio siamo stati brutalizzati e terrorizzati dal regime paria" di Pyongyang. I genitori del giovane riferiscono infatti al Washington Post che lo studente sarebbe in coma da più di un anno. E in effetti la sua ultima apparizione pubblica risale al marzo dello scorso anno durante il processo a Pyongyang in cui ha ammesso le sue responsabilità.

Stando a quanto riferito dal Washington Post, il governo nordcoreano avrebbe detto ai genitori di Warmbier che il ragazzo si sarebbe ammalato durante il processo, contraendo il botulismo, una malattia che porta alla paralisi. Allo studente sarebbe stata somministrata una pillola per dormire, dopo la quale non si sarebbe più svegliato. Fonti di Intelligence hanno invece fatto sapere al New York Times che il giovane sarebbe stato "brutalmente" e ripetutamente picchiato.

Luna Isabella

(foto da ondagraphica.com)