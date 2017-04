Usa: Sparati davanti chiesa Alabama, 4 feriti, tre adolescenti e un bebè

Nessun ferito è grave. Episodio serale durante parata

ROMA, 16 APRILE - Almeno tre adolescenti e un bambino piccolo sono rimasti feriti, in maniera definita non grave, a causa di spari esplosi durante una lite davanti a una chiesa nello stato americano dell'Alabama.

Lo scrive la Cnn. L'episodio, scrive Cnn, citando i vigili del fuoco, è avvenuto in serata, durante una parata con 800 persone che nella notte di Pasqua è passata davanti alla Cattedrale della Santa Croce di Birmingham, Alabama. I motivi non sono ancora chiari. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.