USA: sparatoria in una scuola media

INDIANAPOLIS, 25 MAGGIO- Ennesimo episodio di violenza in una scuola degli Stati Uniti. In base a quanto emerge dalle prime informazioni divulgate dai media americani, nelle prime ore del pomeriggio di oggi un uomo avrebbe aperto il fuoco nella Noblesville West Middle School, scuola media di Indinapolis, capitale dell’Indiana, ferendo due persone, una ragazza di 13 anni e un adulto, che attualmente versano in gravi condizioni.



Gli studenti hanno sentito sparare diversi colpi, ma inizialmente non era chiaro se gli spari provenissero dall’interno o dall’esterno dell’edificio. L’edificio è stato evacuato e, in base a quanto rivelato da uno degli insegnanti, gli studenti sono stati trasferiti nei locali del liceo. Intanto le forze dell’ordine hanno già fermato un sospetto.

Fonte dell'immagine: Ansa.it

Federica Vetta