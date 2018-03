Usa: spari in un liceo del Maryland, almeno tre i feriti

CATANZARO, 20 MARZO 2018 - Una nuova sparatoria è avvenuta in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary, a circa 100 km a sud di Washington.

L'episodio, dal quale trapelano solo informazioni ancora non ufficiali, è avvenuto alla Great Mills High School, ora in lockdown.

Secondo la Fox, che cita la portavoce dello sceriffo della contea, Julie Yingling, ci sarebbero tre feriti: il responsabile della sparatoria e due studenti. I tre sono stati portati in ospedale e non è stato precisato che tipo di ferite abbiano riportato, né quanto le loro condizioni siano gravi. Per la Cnn, invece, i feriti sarebbero 7.

"La scuola è in lockdown e l'evento è contenuto", scrive sul proprio sito web l'amministrazione del sistema scolastico della contea. La situazione è "fluida", ha riferito un portavoce dell'ufficio dello sceriffo locale. Lo stesso ufficio ha confermato che ci sono diversi feriti nella sparatoria e ha chiesto ai genitori degli studenti di non recarsi a scuola, ma di dirigersi in un istituto vicino, a Leonardtown.

Nessuna informazione per ora su eventuali vittime o sull'autore. Sul posto è arrivata anche l'Fbi. La Great Mills High School è frequentata da circa 1600 studenti.

Daniele Basili

immagine da maps.google.it