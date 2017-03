Usa, spari nei pressi del Congresso: fermato un uomo, nessun ferito

WASHINGTON, 29 MARZO – Momenti di tensione si sono verificati nei pressi dell’area di Capitol Hill, luogo in cui è ubicata la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti d'America a Washington DC. L’emittente televisiva statunitense Abc ha diffuso la notizia che alcuni spari sarebbero esplosi nei pressi del Congresso.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che un uomo, alla guida di una vettura, abbia investito una pattuglia della Capitol Police, corpo federale incaricato di proteggere il Congresso degli Stati Uniti avendo la responsabilità primaria di tutelare l’incolumità dei membri del Congresso e l’intera proprietà. Per la sua funzione di prevenzione ha competenza esclusiva all'interno di tutti gli edifici del complesso del Campidoglio.

L’offender avrebbe poi tentato di investire anche alcuni poliziotti che al momento erano a piedi, scatenando la reazione di uno degli agenti che avrebbe aperto il fuoco. Dai primi rilievi risulta che nessun colpo esploso abbia raggiunto l’attentatore il quale però non sarebbe sfuggito alla cattura.

Per motivi di sicurezza l’intera area è stata posta sotto stretta sorveglianza bloccando gli ingressi e le uscite dell’intero stabile. Fortunatamente l’episodio non ha coinvolto civili e non risultano esserci feriti. In questo momento è stato reso noto che gli agenti dell’ Fbi siano stati incaricati di indagare sulla vicenda.

immagine da: corriere.it

Caterina Apicella