USA: Trump promette uno storico incremento delle spese militari

WASHINGTON, 27 FEBBRAIO - Il presidente americano Donald Trump ha oggi promesso un sensibile incremento delle spese militari per il prossimo bilancio federale, le cui grandi linee sono state discusse dall'amministrazione negli ultimi giorni.

Trump ha dichiarato che intende rispettare la promessa di proteggere gli americani fatta in campagna elettorale.

Secondo quanto affermato da un responsabile dell'amministrazione, l'aumento proposto sarà di 54 miliardi di dollari per la difesa. Fondi, questi, che verranno reperiti effettuando tagli ad altre voci di spesa: la maggior parte delle agenzie federali subirà infatti una riduzione dei propri budget.

Nonostante le pressioni dei repubblicani, sembrerebbe che i settori del welfare e della sanità non saranno colpiti in maniera significativa. Sensibili invece le riduzioni degli stanziamenti per ambiente ed aiuti internazionali.

L'obiettivo di Trump è investire i fondi nella ricostruzione dell'esercito americano, definito dai suoi stessi comandanti come logorato ed indebolito dai tagli dell'amministrazione Obama e da decenni di conflitti.



Il presidente presenterà i suoi progetti martedì al Congresso. Spetterà poi all'aula approvare o meno i programmi di spesa.



Paolo Fernandes