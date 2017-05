Usa, studente muore dopo aver bevuto tre energy drink

COLUMBIA, 17 MAGGIO - Davis A. C., un ragazzo americano di sedici anni, è deceduto lo scorso ventisei aprile a causa di una grave aritmia provocata da tre energy dring bevuti nel giro di poche ore. A confermarlo è stata l'autopsia.

Il ragazzo è deceduto nel corso di una lezione all'interno di un liceo della Carolina del Sud. Il medico, Gary Watts, ha spiegato che i risultati dell'autopsia hanno rivelato che il ragazzo è deceduto proprio a causa della grandissima quantità di caffeina ingerita nel giro di due ore. Questo avrebbe provocato un'aritmia che lo ha portato al decesso.

Il medico legale, durante la conferenza stampa, ha voluto specificare che “questa non è un’overdose, abbiamo perso Davis per una sostanza del tutto legale. Il nostro obiettivo è di far sapere alla gente, soprattutto ai nostri ragazzi che vanno a scuola, che queste bevande possono essere pericolose, e di stare molto attenti a quante ne assumono nell’arco della giornata.”

Davis ha avuto un malore proprio in classe intorno alle 14.30, e alle 15.40 era già morto.

Chiara Fossati

immagine da ilmessaggero.it