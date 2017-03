Usa, svelati i redditi di Trump. La Casa Bianca risponde mostrando le tasse pagate

WASHINGTON, 15 MARZO - Donald Trump ha deciso di uscire allo scoperto, o almeno in parte. In seguito alle rivelazioni di Rachel Maddow in diretta tv, sul canale Msnbc, la Casa Bianca ha deciso di rispondere alle accuse di evasione fiscale del presidente.

Rachel Maddow ha infatti rivelato che il reddito del presidente, nel 2005, è ammontato a una cifra di 150 milioni di dollari. Il tutto, secondo l'anchorwoman, senza pagare le tasse.

“Donald Trump ha avuto un reddito di 150 milioni e su quello ha pagato 38 milioni di tasse”. La Casa Bianca ha quindi deciso di rispondere attraverso questo comunicato, con cui ha parzialmente liberato Trump dalle accuse di evasione.

Quello che non torna in questa vicenda è che le tasse da lui pagate nell'anno preso in considerazione è che, in percentuale, sono minori rispetto a quelle pagate da un cittadino medio.

La Maddow avrebbe ricevuto le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump da una fonte dell'Internal Revenue Service. La Casa Bianca ha però dichiarato questa azione come illegale, senza però fermare la tv americana, che ha definito un diritto dei cittadini il fatto di essere a conoscenza della fonte dei guadagni del proprio presidente.

Chiara Fossati

