Usa: trovato morto l\'uomo che aveva ucciso in diretta Facebook

PENNSYLVANIA, 18 APRILE - È finita poco fa la caccia all’uomo che durava ormai da tre giorni e aveva come protagonista Steve Stephens. Il 37enne - operatore in un centro per bambini disagiati - che nel giorno di Pasqua aveva ucciso, mentre andava “in onda” una sua personale diretta Facebook, uno sfortunato anziano a Cleveland, è stato trovato morto questo pomeriggio a Erie, in Pennsylvania.



A renderlo noto la Polizia dello Stato membro Usa tramite la sua pagina ufficiale di Twitter, in cui si legge che l’uomo “dopo un breve inseguimento” ha posto fine alla sua esistenza con un colpo di pistola, probabilmente la stessa con la quale aveva compiuto il drammatico omicidio nei confronti del pensionato.



Si chiude così una ricerca che aveva obbligato il dispiegamento di forze di sicurezza statunitensi lungo cinque diversi Stati della Federazione, con la previsione di una “taglia” di 50 mila dollari come premio a chi avesse fornito informazioni cruciali per l’arresto del killer.



Nel frattempo continuano le polemiche contro il social network che aveva permesso di rendere accessibili al grande pubblico le orribili immagini del delitto, vale a dire Facebook, accusato di aver bloccato l'account di Stephens e oscurato il video solamente due ore dopo la pubblicazione dello stesso.

Carlo Giontella



Immagine da crimeonline.com