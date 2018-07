Usa, Trump invita Putin a Washington: è ufficiale

WASHINGTON (USA), 19 LUGLIO - E' ufficiale: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l'omologo russo Vladimir Putin alla Casa Bianca "in autunno".

La portavoce della Presidenza statunitense Sarah Huckabee Sanders ha twittato pochi minuti fa l'invito ufficiale. "Ad Helsinki, POTUS (acronimo inglese del Presidente degli USA, ndr) ha concordato il continuo lavorare al dialogo fra i due staff dei Consigli di Sicurezza. Il Presidente Trump ha chiesto all'ambasciatore John Bolton (attuale consigliere per la sicurezza nazionale, ndr) di invitare il Presidente Putin in autunno e le discussioni a riguardo sono già in corso".

Il clima disteso visto al recente summit di Helsinki tra i due leader, ha prodotto il primo risultato positivo a livello planetario: la collaborazione tra le amministrazioni delle due superpotenze mondiali.

Cristian D'Aiello



Fonte foto: TPI