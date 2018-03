USA - Trump silura Ministro dei Veterani: Shulkin sostituito da Jackson

WASHINGTON DC, 29 MARZO – Ancora un avvicendamento nell’organigramma della Casa Bianca, nell’ambito delle operazioni di rinnovamento del personale volute e portate avanti a pieno ritmo nelle ultime settimane dal Presidente Donald Trump. Ad essere rimosso dal suo incarico, stavolta, è stato David Shulkin, Segretario degli Affari dei Veterani di guerra, finito da qualche mese al centro di alcune polemiche di natura etica, legate ad un presunto utilizzo abusivo di fondi pubblici da parte dell’ex Ministro.

Shulkin è infatti nell’occhio del ciclone dopo la diffusione di alcune indiscrezioni in base alle quali avrebbe effettuato alcuni viaggi privati in Europa insieme a sua moglie, pagandoli con fondi pubblici sottratti al suo Dicastero. L’ex Ministro avrebbe poi addirittura convinto il suo Capo di Gabinetto a manomettere alcune e-mails per giustificare le spese. Curiosamente, la vicenda che riguarda Shulkin è molto simile a quella in cui fu coinvolto l’ex Segretario della Salute e dei Servizi Umani Tom Price, costretto a rassegnare le proprie dimissioni nel settembre 2017 dopo essere stato investito da uno scandalo legato alle sue spese di rappresentanza. Trump ha però fatto sapere tramite Twitter di aver “apprezzato molto il lavoro del Dr. David Shulkin ed i grandi risultati della sua gestione dei Veteran Affairs”, citando soprattutto il VA Accountability Act, una legge che fu promossa proprio da Shulkin e con cui si attribuirono nuovi poteri allo stesso Segretario al fine di licenziare membri interni al Dicastero nel caso dovessero offrire prestazioni insoddisfacenti.

Al di là delle motivazioni etiche, in ogni caso, è possibile che la sostituzione del Ministro rientri semplicemente nell’ambito del rimpasto amministrativo promosso da Trump nell’ultimo anno e che ha riguardato molti personaggi di spicco nella West Wing, l’ala della Casa Bianca che ospita gli uffici presidenziali. Sempre tramite Twitter, il tycoon aveva ad esempio annunciato il licenziamento di Rex Tillerson (uno dei suoi fedelissimi di lunga data, con il quale erano emerse però alcune divergenze politiche, soprattutto sul nucleare iraniano e sulla questione nordcoreana) da Segretario di Stato, sostituendolo con l’ex Direttore della CIA Mike Pompeo. Il celebre social network, inoltre, era stato utilizzato anche per annunciare la nomina di John Bolton (ex ambasciatore USA all’ONU) al posto del Generale H. R. McMaster, in qualità di Consigliere per la Sicurezza Nazionale, dopo che quest’ultimo si era mostrato critico in merito ai rapporti tra Washington e Mosca.

Al posto di Shulkin, invece, il Presidente si è detto “lieto di annunciare l’intenzione di nominare l’Ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo Segretario per i Reduci”, ufficializzando il rimpiazzo alla guida del Dicastero che si occupa di coordinare gli aiuti agli ex combattenti delle forze armate americane. Trump ha inoltre comunicato di essere “orgoglioso di questa nomina, in quanto si tratta di persona altamente qualificata, che come membro del servizio ha assistito in prima persona all’enorme sacrificio compiuto dai veterani americani e che ha un profondo apprezzamento di quanto il Paese debba loro”. Jackson, in effetti, esercita la professione di medico presso la Casa Bianca dal 2006, mentre nel 2013 è diventato ufficialmente primo medico del Presidente. Da giovane, si è formato presso importanti Accademie della Marina Militare, come il Naval Medical Center di Portsmouth ed il Navy’s Undersea Medical Officer Program a Groton. Ha svolto poi molte operazioni di soccorso clinico di emergenza sul campo, soprattutto in Iraq, in seguito alle quali è stato insignito di importanti decorazioni, come la DSSM (Medaglia per il Servizio Superiore di Difesa, riservata a chi ha svolto un ruolo particolarmente meritevole e di significativa responsabilità in questo campo) e la Legione al Merito (una delle più alte decorazioni militari negli USA). Si tratta dunque dell’ennesimo militare di grande fama scelto dalla Presidenza Trump per ricoprire ruoli chiave nella pubblica amministrazione.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: fox5atlanta.com