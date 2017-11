USA, Trump twitta video dell\'ultradestra britannica

WASHINGTON D.C., 29 NOVEMBRE - Nella mattina di oggi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha ritwittato tre video inizialmente pubblicati da Jayda Fransen, esponente di spicco di Britain First e condannata in passato per molestia religiosa e comportamenti ingiuriosi nei confronti di persone musulmane. Il partito, appartenente all’estrema destra britannica, ha spesso basato la propria propaganda su messaggi islamofobi e su idee di stampo nazionalista.

I video mostrano tre scene differenti: nella prima un giovane ragazzo, presumibilmente musulmano, picchia un coetaneo che si muove con l’ausilio di stampelle, lasciandolo a terra tramortito; nel secondo, si assiste alla distruzione di una statua di Maria; nel terzo, un gruppo di uomini – uno dei quali tiene in mano una bandiera dello Stato Islamico – si accanisce contro altri uomini rifugiatisi in un tetto, arrivando a far cadere, pestare e uccidere uno di questi.Immediate le reazioni di esponenti politici britannici e statunitensi. La premier conservatrice Theresa May ha condannato il gesto di Trump, definendolo un errore e sottolineando l’intento di Britain First di dividere la comunità alimentando la tensione con messaggi di odio. L’affermazione della premier britannica ha trovato sostegno nel sindaco di Londra, Sadiq Khan, il quale ha dichiarato che le idee del partito di estrema destra, basate sull’odio, dovrebbero essere condannate e non amplificate. Sempre dal mondo britannico giunge la decisa condanna di Brendan Cox, marito della deputata Jo Cox, la quale è stata assassinata lo scorso anno da un uomo che appoggiava il partito di ultradestra.Dagli Stati Uniti giunge la difesa della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, la quale invita ad andare oltre il contenuto dei tre video ritwittati dal presidente Trump e coglierne il messaggio profondo, nonché la necessità di difendere i confini nazionali e rafforzare la sicurezza: “Io non parlo della natura del video. Credo che vi stiate concentrando sulla cosa sbagliata. La minaccia è reale ed è di questo che sta parlando il presidente”.

Velia Alvich