Usa, United Airlines nega imbarco a due passeggere a causa dei leggins

DENVER, 27 MARZO - Grande polemica, soprattutto sul web, per una curiosa scelta dell'equipaggio di un volo della United Airlines: è stato negato l'imbarco a due passeggere, colpevoli di aver violato il dress code della compagnia, indossando dei leggins. Le due donne sono state invitate a cambiare o quanto meno coprire l'indumento incriminato, per poter salire a bordo del volo che da Denver avrebbe portato i passeggeri a Minneapolis.

La vicenda è stata denunciata su twitter dall'attivista Shannon Watts, testimone oculare di quanto accaduto: “Due adolescenti sono rimaste a terra, mentre una bimba dell'apparente età di dieci anni è stata fatta salire a bordo solo dopo essere stata cambiata dalla madre. Però il padre aveva gli short che non arrivavano al ginocchio e non c'è stato alcun problema”. No, non è uno scherzo.

Bersagliata dalle reazioni veementi e sdegnate del web, la United Airlines ha dovuto rispondere alle accuse di una politica definita sessista. La compagnia ha affermato di avere il diritto di rifiutare passeggeri che non sono vestiti in modo appropriato in base al contratto di trasporto, soprattutto in questo caso: sembrerebbe infatti che le donne fossero “United pass riders”, cioè passeggeri in possesso di biglietti concessi a parenti stretti di dipendenti della compagnia. Tali benefit, a quanto pare, sono legati al rispetto di un particolare dress code, che non sarebbe stato seguito in tale circostanza.

Claudio Canzone

Fonte foto: getawayasap.com