Usa,Generale Hyten: "Pronto a rifiutare di lanciare l'atomica"

WASHINGTON, 20 NOVEMBRE - John Hyten, il generale che ha sotto il suo controllo l'intero arsenale nucleare degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Lanciare l'atomica? Se l'ordine fosse 'illegale' direi no al presidente".

Il comandante dell'Us Strategic Command ha ipotizzato una possibile insubordinazione durante la conferenza internazionale sulla sicurezza in corso ad Halifax, Canada:"Credo che alcune persone pensino che noi siamo stupidi. No, non lo siamo. Quando hai una responsabilità del genere, come si può pensare di non ponderare attentamente le proprie azioni? Il mio compito è quello di fornire consigli al presidente, sarà lui poi, come 'Commander in Chief', a stabilire cosa fare. Se l'ordine però è 'illegale' indovinate che cosa succede? Che dirò 'Mr.President questo non è legale”.



Maria Minichino

(fonte immagine Repubblica)