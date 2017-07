USB dal Prefetto D.ssa Luisa Latella

CATANZARO, 27 LUGLIO - Nella mattinata odierna, una delegazione dei vigili del fuoco aderenti al sindacato USB è stata ricevuta dal Prefetto D.ssa Luisa Latella. I vigili del fuoco hanno rappresentato al Prefetto alcuni dei gravissimi problemi che attanagliano l’organizzazione di questo importante corpo dedito alla sicurezza ed al soccorso dei cittadini.

Tra le varie problematiche portate sul tavolo del Prefetto, la situazione di degrado generale, la carenza di personale e la sua cattiva gestione, il rischio per l’incolumità a causa di mezzi vetusti, scarsi e maltenuti, per le sedi fatiscenti, per una gestione poca attenta, per le gravi carenze igieniche.Tra le altre questioni, quella urgentissima della presenza di topi nella sede centrale; gli ospiti, dopo essersi rimpinzati per bene, hanno lasciato escrementi sparsi per la mensa, la cucina ed altri locali della sede.Il Prefetto ha dimostrato di essere a conoscenza di alcune delle problematiche rappresentate dalla USB, e ha promesso che si farà carico di affrontare alcuni degli argomenti, già nei prossimi giorni.In allegato il documento presentato al prefetto, sottoscritto da una ventina di lavoratori.

Clicca qui per scaricare e stampare Testo integrale - lettara al prefetto in data 26-07-2017 Usb Catanzaro