Usura: racket a Roma con \'metodo mafioso\', 17 arresti

ROMA, 16 GIUGNO - Prestiti a usura con 'metodo mafioso': questo lo scenario di un'indagine della Guardia di finanza di Roma, che ha arrestato 17 persone.

Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip vengono contestati i reati di associazione a delinquere, usura, estorsione, abusivismo finanziario, reimpiego di capitali illeciti, trasferimento fraudolento di valori e accesso abusivo a sistemi informatici. Per molte condotte e' stata contestata l'aggravante del metodo mafioso.I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della capitale hanno inoltre sequestrato beni per oltre 16,5 milioni di euro.I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 11 nella sede del Nucleo di Polizia Tributaria, in via dell'Olmata 45. Interverra' il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Michele Prestipino Giarritta.