Vaccini: Cdm approva decreto per l\'obbligo a scuola

ROMA, 19 MAGGIO - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola: salgono a dodici i vaccini obbligatori per i bambini fino a sei anni.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha specificato, durante la conferenza stampa al termine del Cdm, che solo "alcune misure" del decreto sui vaccini sono state approvate dal Consiglio dei ministri "salvo intese: ci sono ancora dei nodi che tecnicamente stiamo cercando di risolvere". "Superare le difformità a livello regionale e dare un'unica linea di indirizzo. Questo l'obiettivo del decreto approvato oggi, con cui abbiamo allargato a 12 le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola", ha aggiunto Lorenzin.

"Le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione alla scuola saranno 12: oltre ai vaccini già oggi ritenuti obbligatori - ovvero l'anti-polio, l'anti-difterite, l'anti-epatite B e l'anti-pertosse - sono introdotte l'anti- meningococco B e C, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia, l'anti-parotite, l'anti-varicella e il vaccino contro aemophilus influenzae".

Nella giornata di oggi anche il premier Paolo Gentiloni si era espresso sull’argomento: "Per la scuola dell'obbligo la mancanza di documentazione sui vaccini produrrà da parte dell'autorità scolastica sanzioni dalle dieci alle trenta volte maggiori di quelle esistenti", ha detto il premier.

Il decreto rende obbligatoria "una serie di vaccini che finora erano semplicemente raccomandati. Tra questi vaccini ce ne sono di importanti come quelli contro il morbillo e la meningite che dal momento di approvazione del decreto diventeranno obbligatori con modalità transitorie che il decreto metterà in luce per consentire a famiglie e sistema di adeguarsi alla decisione senza traumi", ha aggiunto Gentiloni.

Sui social la sottosegretaria alla presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, aveva scritto: "Sui vaccini: oggi in Consiglio dei ministri discuteremo il testo al quale abbiamo lavorato durante la settimana, perché sulla salute dei bambini non si scherza".



Maria Azzarello