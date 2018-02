Vaccini, la risposta della Raggi alla Lorenzin: "la mozione è stata votata all'unanimità"

ROMA, 2 FEBBRAIO- Arriva la risposta alla ministra Lorenzin da parte della Sindaca Raggi che scrive sul suo profilo Facebook: ”Lo stesso Pd sbugiarda la ministra. La mozione di Roma Capitale che tutela i bambini è stata votata all’unanimità dall'Assemblea capitolina e quindi anche dal Pd che l'ha giudicata condivisibile e di buon senso. La verità è che il ministro Lorenzin e il Pd vogliono speculare sui diritti dei bambini per mero interesse elettorale. Ma sono stati smascherati". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook.

Nella lettera scritta ieri dalla Raggi alla Lorenzin, la sindaca sosteneva che: “l’intera assemblea capitolina ha ritenuto la mancata vaccinazione non ostativa al prosieguo e alla continuità dell’attività e del percorso educativo considerando quest’ultimo (stesso insegnante, stesso contesto educativo, stessa aula, stessa rete di relazioni socio affettive) una condizione psicodidattica da garantire a tutti in totale certezza ed assoluta equità”.

La Sindaca ha incassato il sostegno anche del leader leghista Matteo Salvini che si è d’accordo con la Raggi affermando che non: "si possono discriminare bambini, mamme, padri e famiglie in base a una legge, secondo me, sbagliata”.

Federica Fusco