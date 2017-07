Vaccini, manifestanti no vax aggrediscono deputati pd

ROMA, 28 LUGLIO - Elisa Mariano, Ludovico Vico e Salvatore Capone, deputati PD, sono stati aggrediti ed insultati dai manifestanti no-vax che si erano radunati stamattina nel piazzale di Montecitorio per protestare contro l'introduzione di nuovi vaccini obbligatori.

Secondo quanto raccontato dalle stesse vittime dell'aggressione, i parlamentari erano usciti da Palazzo Montecitorio verso le 12:30 e prima di raggiungere una vettura parcheggiata nei paraggi sono stati raggiunti dai manifestanti. Una volta compreso che si trattava di Deputati che avevano votato a favore del decreto, i no-vax avrebbero iniziato ad insultare i tre in maniera aggressiva, costringendoli a rifugiarsi in auto. Anche quest'ultima sarebbe stata però circondata e presa a calci e pugni, rendendo necessario l'intervento della Digos, con agenti in borghese sopraggiunti sul posto dopo pochi minuti. Le forze dell'ordine hanno poi dovuto scortare anche Nello Formisano di MDP verso la vettura che lo attendeva.

Le reazioni della politica non sono tardate. Matteo Renzi ha affidato ad un tweet la sua solidarietà nei confronti dei parlamentari aggrediti, annunciando che il PD non farà passi indietro sul tema. Laura Boldrini ha ricordato che "opinioni diverse non possono mai giustificare violenza", ma anche il M5S (che in Aula ha votato contro il decreto) ha voluto condannare l'accaduto con una nota, affermando la necessità di evitare la violenza per esprimere dissenso.

Il testo del decreto legge in materia di vaccini era stato licenziato oggi con la fiducia dalla Camera dei Deputati, con 296 voti a favore, 92 contrari (M5S e Lega) e 15 astenuti (SI-P e FdI). Dopo la proclamazione, il Ministro della Salute Lorenzin ha espresso molta soddisfazione ed anche il Premier Gentiloni auspica che il varo definitivo del decreto possa "aumentare il livello di protezione sanitaria delle famiglie italiane".

[foto: Lettera43]



Francesco Gagliardi