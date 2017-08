Vaccini, niente scuola dell\'infanzia per chi non è coperto

ROMA, 17 AGOSTO – Non potranno frequentare la scuola dell’infanzia i bambini che non siano stati vaccinati. Ad effettuare la precisazione, mettendo nero su bianco l’interpretazione delle nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale, una circolare del ministero della Salute.

In caso di mancata vaccinazione, infatti, la sanzione irrogata nei confronti dei genitori comporterà si l’estinzione dell’obbligo, ma non consentirà comunque la frequenza presso istituti educativi dell’infanzia tanto pubblici quanto privati fino ad intervenuta regolarizzazione della copertura vaccinale del minore.

Diverso è invece il discorso per la scuola dell’obbligo (per tale intendendosi la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado ed i centri di formazione regionale). Qui, infatti, la documentazione attestante la regolarità nelle vaccinazioni non rappresenta un elemento necessario per l’iscrizione e l’accesso all’istruzione.

Per quanto concerne invece i minori non vaccinabili per ragioni di salute, questi saranno collocati in classi esclusivamente composte da minori vaccinati o immunizzati.

A questo proposito, è stato dunque introdotto l’obbligo per i dirigenti scolastici e per i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private, di comunicare non oltre il 31 ottobre di ogni anno scolastico quali siano le sezioni con più di due alunni non vaccinati.

Paolo Fernandes

Foto: iostudionews.it