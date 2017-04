Vaccini obbligatori per gli asili nido, via libera del Consiglio di Stato

ROMA, 22 APRILE – Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta avanzata da due famiglie contro una sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia sull’introduzione dell’obbligo vaccinale per l’accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia comunali e convenzionate. Nell’ordinanza, emessa in tempi record (24 ore dopo l’udienza), il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la tutela della salute in età prescolare prevale sulle responsabilità genitoriali.



E’ considerato legittimo dunque, l’obbligo di vaccinazione introdotto dal Comune di Trieste per poter accedere ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni: asili nido, scuola materna, spazi gioco e servizi integrativi, sperimentali e ricreativi.



Le due famiglie ricorrenti contestavano la delibera sulla base del “principio di precauzione”, perché non ritenevano di avere avuto una completa informazione sulle vaccinazioni, soprattutto sulla possibilità di poter sviluppare reazioni negative al siero.



Palazzo Spada ha confermato la decisione presa dal Tar del Friuli Venezia Giulia, evidenziando come l’obbligo di vaccinazione non è in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità.



Punto centrale dell’ordinanza è che la tutela della salute pubblica prevalga sulle prerogative della responsabilità genitoriale.



Maria Minichino



(fonte immagine nostrofiglio.it)