Vaccini, oggi in Cdm discussione del testo. Boschi: "Sulla salute non si scherza"

ROMA, 19 MAGGIO - Il Cdm discuterà oggi il testo del decreto legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole. La sottosegretaria alla presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, dalla piattaforma Facebook anticipa: "In Consiglio dei ministri discuteremo il testo al quale abbiamo lavorato durante la settimana, perché sulla salute dei bambini non si scherza".

Dopo aver raggiunto nei giorni scorsi un primo accordo sul principio dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola, verrà stabilito se i vaccini saranno obbligatori per l'iscrizione ai nidi, alle materne ed alle scuole elementari - fascia 0-10 anni - come proposto dal ministro Lorenzin, oppure se tale obbligo dovrà riguardare la fascia 0-6 anni come invece ipotizzato dal ministro Fedeli.

Nel mentre, ancora non si placano le polemiche sorte dopo le dichiarazioni del titolare del dicastero dell'Istruzione riguardo l'ipotesi di prevedere delle sanzioni per i genitori che non vaccinano i figli, garantendo però a tutti i bambini l'accesso a scuola.

L'accademia dei Lincei ha espresso "parere favorevole rispetto all'obbligatorietà delle vaccinazioni per accedere a scuola, a salvaguardia del diritto all'istruzione e alla vita di relazione anche dei bimbi più fragili", sottolineando che "non utilizzare a dovere i vaccini è un delitto".

Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, dalle pagine del Corriere della Sera ha così espresso il suo pensiero: "Il diritto alla salute e quello all'istruzione hanno una diversa portata. Il primo riguarda la vita stessa della persona e prevale sul secondo".

Il nodo sulle fasce di età da includere nel decreto verrà dunque chiarito quest'oggi nel corso del Cdm, mentre già nella serata di ieri nella riunione preparatoria al Consiglio, i tecnici della Salute, del Miur e della presidenza del Consiglio hanno svolto un approfondimento tecnico.

Luigi Cacciatori

