Vaccini, radiato dall\'Ordine medico di Milano

MILANO, 24 MAGGIO –L’Ordine dei Medici di Milano ha radiato dall’albo D.M., uno dei medici firmatari di una lettera che esprimeva perplessità sulle vaccinazioni pediatriche.

La decisione è stata presa all’unanimità dai 15 membri che costituiscono la Commissione disciplinare.M., 76 anni, è un medico legale specializzato in perizie nelle cause sui danni da vaccino: non si è mai dichiarato nettamente contro i vaccini ma, come lo stesso ha spiegato, è contrario all’obbligo vaccinale.“La cosa mi pesa molto, e farò il possibile per fare ricorso e far ritirare il procedimento. Ma dovrò aspettare le motivazioni, perché non ho ancora ricevuto alcuna indicazione in merito”. E’ stato il primo commento di M., che ha anche ribadito: “sui vaccini ormai si è scatenata una caccia alle streghe”.Sulla vicenda ha preso posizione anche il Codacons che parla di “un provvedimento abnorme che riporta l’Italia ai tempi bui dell’inquisizione”. Durissime le parole dell’associazione dei consumatori: “La battaglia avviata nel nostro Paese contro la libertà di pensiero è aberrante ed estremamente pericolosa, i medici vengono intimoriti attraverso lo strumento della radiazione dall’albo e non possono più esprimere opinioni sulle vaccinazioni”. Il Codacons ha quindi fatto sapere che presenterà un esposto alla Procura di Milano chiedendo di aprire un’indagine dei confronti dell’Ordine dei medici del capoluogo lombardo.Quello di Milano è uno dei processi no vax. L’unico che l’ha preceduto si è svolto a Treviso e si è concluso con la radiazione del medico R.G., contrario alle vaccinazioni indiscriminate di massa e convinto dell’esigenza di personalizzare ogni vaccinazione per prevenire i gravi pericoli e i vari danni da vaccino dei singoli pazienti.Fonte immagine: ilfattoquotidiano.it