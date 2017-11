Vaccini: Rotta (Pd), per Zaia sconfitta nel merito e politica

ROMA, 22 NOVEMBRE - "Zaia ha giocato una partita politica sulla pelle dei veneti, dei bambini in particolare ed ha perso. Ma se la sua è una sconfitta politica rimane la spregiudicatezza con cui Zaia, ma anche i 5 Stelle, hanno cercato di strumentalizzare un provvedimento destinato a tutelare soprattutto i soggetti più deboli, gli immunodepressi in particolare, che affidano la loro sicurezza al cosiddetto effetto gregge".

Lo afferma Alessia Rotta (Pd) che aggiunge "La Consulta ha smontato proprio il fondamento logico del ricorso: ci si deve vaccinare proprio perchè vi è un calo preoccupante nella copertura nazionale. Dispiace che certa politica si accodi a teorie prive di qualsiasi fondamento scientifico pur di recuperare qualche voto".

Il governatore del Veneto, Zaia, aveva annunciato a proposito della sentenza della ha respinto il suo ricorso "Prendiamo atto di questa sentenza della Consulta, che rispettiamo. Come governatore io ho fatto solo il mio dovere, perchè ho difeso un modello che esisteva da dieci anni, fondato sulla libertà di scelta e sul dialogo con le famiglie. Ora si passa alla coercizione".

"Noi non abbiamo mai avuto posizioni contro le vaccinazioni e anzi mi spiace che la difesa di questo modello, che condividiamo con 15 paesi europei, come la Gran Bretagna, e che è stato concordato e monitorato col ministero della Salute, sia stata presa come una posizione 'no vax'", ha continuato.

Zaia ha poi sottolineato come "ai cittadini bisogni dire la verità: è passata l'idea che i ragazzi non vaccinati non andranno a scuola, ma se per quelli che hanno fra 0 e 6 anni e a marzo non saranno in regola pare che sarà effettivamente così, questo non è vero per quelli fra i 6 e i 16, che frequentano le scuole dell'obbligo. In base all'attuale legge il non vaccinato continuera' ad andare a scuola", ha concluso.

