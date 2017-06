Vaccini, Sibilia (M5S): "Obbligatorio quello alla Lorenzin per follia"

ROMA, 8 GIUGNO – “Il vaccino obbligatorio ed immediato dovrebbe essere quello contro la follia del ministro della Salute Lorenzin. Chissà se un giorno verremo a sapere quanti Rolex ha ricevuto per scrivere questo decreto”, queste le parole del deputato M5S Carlo Sibilia in un post su Facebook.

“La coercizione di 12 vaccini è senza senso, in Italia non c’è nessuna emergenza per giustificare questi vaccini obbligati, impongono il TSO ai nostri bambini” ha poi proseguito Sibilia, concludendo che “questo decreto sarà una delle tante fesserie fatte che cancelleremo appena al governo”.

Non si è fatta attendere la reazione del ministro Lorenzin, che ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali di presentare una querela nei confronti del deputato per “dichiarazioni prive di fondamento e dal contenuto diffamatorio”.

“Di queste dichiarazioni” ha sottolineato Lorenzin “risponderà di fronte alla magistratura penale e civile competente”. Il ministro ha poi ricordato come le parole di Sibilia siano la dimostrazione che il Movimento finga di essere favorevole ai vaccini ma “in realtà li avversi, dimostrando la totale inadeguatezza a misurarsi su temi scientifici e a candidarsi a governare i processi a tutela della salute pubblica”.

Oltre alla diretta interessata, un coro di indignazione si è levato tra i rappresentanti politici a Montecitorio. Simona Malpezzi, deputata del PD in commissione Cultura ha commentato affermando che “l’Italia ha bisogno di molte cose, ma non di una classe politica che si affida a maghi e fattucchiere e che pur di prendere un voto in più sacrifica la salute dei bambini”.

Federico Gelli della commissione Affari Sociali ha invece precisato che “nei primi 5 mesi dell’anno si sono registrati 2851 casi di morbillo, contro i 392 dello stesso periodo dell’anno passato”, domandandosi inoltre come “di fronte ad un’impennata superiore al 700%, possa il M5S non parlare di emergenza sanitaria”.

Gelli ha inoltre ricordato come l’OMS e l’Istituto superiore di sanità abbiano lanciato allarmi sui cali delle vaccinazioni al di sotto della soglia che consenta di avere “l’immunità di gregge”, definendo il comportamento del Movimento, che “cavalca l’ondata di scetticismo”,spudoratamente irresponsabile.

Il decreto sui vaccini vale per bambini e ragazzi fino a 16 anni. Per il nido e la materna non sarà possibile l’ammissione se non si è in regola con le vaccinazioni. Diversa è invece la disciplina per la scuola dell’obbligo (fino al secondo anno di superiori), dove l’iscrizione sarà consentita ma ai genitori potranno essere irrogate sanzioni fino a 7500 euro, salvo integrazione delle vaccinazioni mancanti.

Paolo Fernandes

Foto: huffingtonpost.it