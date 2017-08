Val d\'Aosta: disperso ex sindaco di Gignod

COGNE, 27 AGOSTO - Claudio Bredy, uomo di cinquantaquattro anni ed ex sindaco di Gignod, non si trova da ieri pomeriggio, quando era uscito per un’escursione sul Mont Seuc, in Val d’Aosta.

Da ieri pomeriggio non si hanno notizie dell’uomo. Si era allontanato per una passeggiata nella valle di Cogne ma non è più tornato a casa.

I soccorsi sono all’opera sperando di trovare Claudio ancora vivo. Le ricerche sono effettuate dal Soccorso alpino valdostano, dai Vigili del fuoco, dal Corpo Forestale e dai guardaparco.

Chiara Fossati

immagine da soccorsoalpinovaldostano.com