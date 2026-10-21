Valentino Rossi elogia Kimi Antonelli: un talento italiano verso il titolo F1

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Il mondo del motorsport italiano vive un momento di grande entusiasmo per l'ascesa di Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese che si trova a un passo dal titolo mondiale di Formula 1. A parlare del suo talento è stato nientemeno che Valentino Rossi, che in un'intervista a Sky ha voluto incoronare il giovane connazionale, definendolo un motivo di orgoglio per tutto il movimento italiano.

Un sogno per i tifosi italiani

Secondo il nove volte campione del mondo, la presenza di un pilota italiano così competitivo in Formula 1 rappresenta qualcosa di straordinario: «Per i tifosi italiani di Motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula Uno, un pilota italiano così forte». Parole che sottolineano quanto sia raro vedere un talento azzurro lottare per il vertice della massima serie automobilistica.

Il legame con Valentino Rossi nato sui kart

Il Dottore ha poi raccontato il rapporto personale con Antonelli, ricordando i tempi in cui entrambi giravano insieme con i kart: «Per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione». Un legame che rende ancora più speciale il successo del giovane pilota bolognese agli occhi di Rossi.

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La situazione sotto controllo in vista dell'ultima gara

Analizzando la stagione, Valentino Rossi si è detto fiducioso sulla capacità di Antonelli di gestire la pressione: «Penso che, per come è andata quest'anno, abbia la situazione sotto controllo. Quindi vediamo domenica sera». Il campione ha anche scherzato sull'eventualità di un contatto prima della gara: «Lo sentirò, però non penso che abbia bisogno dei miei consigli».

L'attesa per l'appuntamento decisivo è quindi alle stelle, con l'Italia pronta a tifare per un nuovo talento che potrebbe scrivere la storia della Formula 1.