Valsesia, aliante si schianta. Morto il pilota

VERCELLI, 11 GIUGNO - Ieri pomeriggio un aliante è precipitato da duecento metri di altezza nella località Riva Valdobbia, vicino a Vercelli, sbalzando fuori il pilota e portandolo alla morte.

L'uomo, Walter P., di quarantaquattro anni, stava passando sopra la Punta delle Pile quando ha perso quota ed è andato a sbattere contro una parete della montagna.

Le ricerche dell'uomo sono iniziate immediatamente dopo l'allarme ricevuto dalla centrale del soccorso alpino piemontese. La carcassa del velivolo è stata individuata dopo qualche ora.

Secondo le prime ricostruzioni l'aliante si trovava a circa 2400 metri di altezza. Dopo aver perso quota sarebbe precipitato da duecento metri, fino a schiantarsi al suolo. Durante il volo il pilota è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, facendolo finire qualche metro più a valle.

L'uomo, all'arrivo dei soccorsi, era già morto. A parlare di lui è il fratello, che ha spiegato che “faceva questo sport da 20 anni ed era stato il primo pilota italiano invalido ad ottenere un brevetto come normodotato. Walter non era uno sprovveduto, non so molto di quello che è successo”.

Chiara Fossati

immagine da lastampa.it