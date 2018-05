Vandali in una scuola a Rende, sindaco "sono amareggiato"

COSENZA, 16 MAGGIO - "Sono particolarmente amareggiato per quanto è accaduto presso il polo scolastico "Scuola Materna - Scuola Media" di Arcavacata di Rende".

Lo scrive il sindaco di Rende (Cosenza), Marcello Manna, in riferimento ad alcuni atti di vandalismo perpetrati da ignoti. "Sono stati danneggiati i vetri della sala professori a causa del calore provocato dal fuoco appiccato in prossimità dell'infisso, - scrive ancora il primo cittadino - con dei massi sono stati danneggiati anche i vetri della sala utilizzata per gli spettacoli nella scuola media. Sul retro della scuola materna e sui rovi presenti, sono state lanciate delle tavole in legno che presentano dei chiodi, i muri e il pavimento sono stati imbrattati da scritte e disegni indecorosi".

Il sindaco annuncia anche che sarà ampliato il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale e che questo non e' l'unico caso di vandalismo riscontrato negli ultimi tempi. Del caso si occupano i carabinieri.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.strettoweb.com