Abramo su vandalismo in galleria Mancuso e posteggiatore aggressivo "saranno denunciasti"

Vandalismo in galleria Mancuso e posteggiatore aggressivo in piazza prefettura / il sindaco Abramo dispone acquisizione immagini dal sistema di videosorveglianza / i responsabili saranno denunciati all’autorita' giudiziaria

CATANZARO, 25 MARZO - Le telecamere del sistema di videosorveglianza del centro storico permetteranno di individuare sia il posteggiatore abusivo che ha molestato e aggredito una donna in piazza Prefetturta, sia gli autori di atti vandalici all’interno di galleria Mancuso.

Il sindaco Sergio Abramo, venuto a conoscenza di questi incresciosi episodi avvenuti nelle scorse ore, ha dato disposizione di acquisire le immagini che vengono registrate dal sofisticato sistema. Tali immagini saranno utilizzate per denunciare all’autorità giudiziaria i responsabili.Il sindaco ha sottolineato la grande importanza della videosorveglianza che sta permettendo non solo di contrastare efficacemente microcriminalità e vandalismo, ma anche comportamenti scorretti di alcuni cittadini nel conferimento dei rifiuti.