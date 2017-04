Varese, incendio in un\'azienda di Marnate: intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco

MARNATE, 21 APRILE - Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato questa mattina all'interno di un capannone dell'azienda 'Piatti freschi Italia' di via Kennedy a Marnate, in provincia di Varese. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l’intervento di dieci squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono inoltre giunti i carabinieri di Saronno che hanno provveduto a evacuare lo stabile.

A lanciare l'allarme, verso le 10.30 di questa mattina, sono stati alcuni dipendenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma tanta è stata la paura e momenti di disperazione si sono registrati tra i lavoratori della “Piatti Freschi Italia", considerata un fiore all’occhiello in paese. Da alcuni anni l’azienda era stata acquisita da due importanti marchi del settore alimentare come Beretta e la francese Fleury Michon.

«La nostra è un’azienda solida – ha detto il direttore dello stabilimento - che saprà superare anche questa disgrazia. Voglio tranquillizzare tutti che nessuno perderà il posto di lavoro. Certamente servirà un po’ di cassa integrazione durante i lavori di ripristino ma nel più breve tempo possibile si tornerà a produrre».

«Quello che è più importante – ha scritto in una nota il direttore - è che tutti i dipendenti hanno potuto lasciare il luogo di lavoro nella massima sicurezza e senza danni e che non vi è alcun rischio per la popolazione della zona. L’impianto è stato successivamente transennato e messo in sicurezza, grazie anche al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di tutte le Forze dell’Ordine». «Piatti Freschi Italia dichiara di impegnarsi al massimo affinché che la produzione possa riprendere il prima possibile».

[foto: prealpina.it]

Antonella Sica