Vasco Rock Show, la data zero del tour 2018 il 21 aprile al teatro Comunale di Soverato

SOVERATO (CZ) 11 APRILE - Si svolgerà sabato 21 aprile al Teatro Comunale di Soverato, con inizio alle ore 21.30, a ingresso libero, la presentazione ufficiale del Live tour.18 della tribute band catanzarese Vasco Rock Show.

Lo straordinario concerto che farà da data zero del tour è organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che da ben due anni cura il management della band calabrese e che, senza alcun dubbio, contribuirà a perfezionare e a consolidare ciò che questi artisti hanno già saputo dimostrare nei loro otto anni di attività e nei numerosi concerti realizzati in tutta Italia. Per la serata di sabato 21 si prevede un parterre gremito di numerosi addetti ai lavori del campo dello spettacolo e dell'organizzazione di importanti eventi musicali, ma anche di vari rappresentanti delle Istituzioni, nonché degli immancabili e sempre calorosi fan della band. Sarà una “data zero” ricca di tante novità musicali e tecniche - quest'ultime affidate alla Markomix Service di Marco Pace - nel corso della quale la Esse Emme Musica presenterà e ufficializzerà una serie di date già fissate per la prossima stagione estiva.A tenere a battesimo l’ennesimo “lavoro” della band, da sempre supportata dal prezioso contributo dell’official partner “X-Fuels”- Catanzaro, sarà la giornalista Rossella Galati che condurrà ed introdurrà la manifestazione. La line up della band, formata da sei musicisti, annovera Massimiliano Iannino (voce), Gianluca Rossiello (pianoforte – tastiere – programmazione - cori), Christian Muccari (chitarre - cori), Raffaele Posca (batteria), Andrea Guastella (basso – cori) ed Alessandro Bevilacqua (chitarre).La tribute band catanzarese vanta continue ed importanti collaborazioni, realizzate nel corso degli anni, con i musicisti storici ed attuali di Vasco Rossi tra cui Maurizio Solieri, Alberto Rocchetti "Il Lupo Maremmano", Claudio "Il Gallo" Golinelli, Clara Moroni, Andrea "Cucchia" Innesto, Andrea Braido, Daniele Tedeschi "La Roccia", Ricky Portera. Come per i concerti del Blasco nazionale sarà, anche per la Vasco Rock Show, un “sold out” per un evento unico nel suo genere.L’ingresso sarà ad invito con posti a sedere numerati, per prenotarsi all’evento mandare un mail all’indirizzo info@essemmemusica.it.