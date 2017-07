Vasto e impetuoso incendio sulle colline tra Montepaone e Soverato, tempestivo intervento dei VVF

SOVERATO, 09 LUGLIO - lingue di fuoco altissime erano visibili da più punti della costa ionica catanzarese... Ore 21.30 circa, numerose le chiamate giunte alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ma, il tempestivo intervento delle squadre non è riuscito in prima battuta a contenere l'incendio che, alimentato dal forte vento si è esteso velocemente a macchia d'olio andando a lambire le diverse abitazioni presenti nella zona.

È stato necessario l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catanzaro, dal distaccamento di Sellia Marina, dal distaccamento volontario di Girifalco e dal distaccamento di Soverato per avere ragione sulle fiamme.Uno spiegamento di oltre 20 unità vvf e 7 mezzi antincendio hanno tenuto sotto controllo le fiamme in prossimità delle abitazioni. Ci sono volute diverse di lavoro per riportare la situazione alla normalità. Diversi ettari di macchia mediterranea e colture andati in fumo ma fortunatamente nessun danno a persone ed abitazioni.... soltanto tanta paura e disagi dovuti al fumo.La scena suggestiva ma alquanto drammatica dell'incendio è stata visibile da diverse località della costa ionica soprattutto dal lungomare di Soverato...