CATANZARO, 21 FEBBRAIO - Da domenica 26 Febbraio a Domenica 5 Marzo sarà aperta al pubblico la mostra fotografica Vedi Catanzaro e poi “scatti” rassegna di illustrazioni realizzate da cittadini catanzaresi per sottolineare le bellezze della città capoluogo, dando spazio alla storia, ai monumenti, alla natura ed ai quartieri di Catanzaro.

La mostra sarà realizzata nel centro storico di Catanzaro nei locali ex-stac in piazza Matteotti, restaurati recentemente dall’amministrazione comunale, organizzata dall’Associazione Catanzaro è la mia città, con il patrocinio del Comune di Catanzaro ed il sostegno e della ditta Serrande Stirparo, il contributo di Bazinga, dell’architetto Gianfranco Barberi per la grafica, della New Pallets per gli arredi della mostra, della Gioielleria Sica e del Ristorante “Antiche mura” di Donato Fratto, Soveria Simeri (CZ) per i premi del concorso fotografico.Tutto è mirato alla valorizzazione dell’eccellenze della città capoluogo sempre più spesso non valorizzata dai propri cittadini, una sorta di alfabetizzazione visiva che nasce dalla voglia, sorta nel gruppo facebook Catanzaro è la mia città, di creare e di comunicare attraverso immagini le bellezze della propria città.L’ingresso alla mostra sarà gratuito e tutti i visitatori saranno fattivamente impegnati a scegliere la foto preferita dal pubblico votando la migliore al termine della loro visita.La mostra sarà aperta tutti i giorni: da lunedì a venerdì dalle 17,00 alle 20,00; domenica 26 febbraio, sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00.A conclusione dell’evento oltre a premiare la più votata dal pubblico, una giuria qualificata premierà le migliori foto per categoria espositiva. ​