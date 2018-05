Vela: skipper scomparso, appello a Mattarella dopo stop ricerche

ROMA, 6 MAGGIO - La famiglia di Aldo Revello, lo skipper italiano scomparso da mercoledi' scorso nell'Atlantico con il marinaio Antonio Voinea, ha lanciato un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perche' chieda alle autorita' portoghesi di riprendere le ricerche in mare, tra le isole Azzorre e la costa portoghese. Sabato sera e' scattato lo stop previsto dai protocolli dopo 72 ore, ma la moglie, Rosa Cilano, ha affermato che secondo lei il marito e Antonio "si trovano sulla zattera di salvataggio, con ami, cibo e tutto l'occorrente per sopravvivere diversi giorni".

"Faccio un appello al presidente della Repubblica, alla Farnesina, ad Amnesty International, a chiunque possa darci una mano per far riprendere subito le ricerche, sono sicura che sono ancora vivi", ha dichiarato la donna citata dal quotidiano online 'Citta' di Sarzana', "spero con tutto il cuore che qualcuno mi ascolti perche' qui ci sono anche una bambina di quattro anni e mezzo una ragazza di 17 che attendono che il loro papa' torni a casa". Rosa Cilano ha ringraziato per l'assistenza delle istituzioni e per la grande solidarieta' ricevuta dalla Rete, da comuni cittadini e da altri velisti come Giovanni Soldini.

All'appello si sono uniti i parenti dello skipper e il sindaco del comune spezzino di Castelnuovo Magra, Daniele Montebello, rilanciando l'appello per una ripresa delle ricerche da parte delle istituzioni portoghesi. "Sono sicuro che se la cosa fosse accaduta a parti invertite noi avremmo fatto il possibile", ha affermato il primo cittadino.