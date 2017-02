Velletri, evacuato un palazzo dopo esplosione: almeno quattro feriti

VELLETRI (ROMA), 14 FEBBRAIO – Paura nel primo pomeriggio a Velletri, sui Castelli romani. Intorno alle 14.30, in una palazzina del centro in via Paolina, si è verificata un’esplosione che, da quanto si apprende, ha provocato il ferimento di almeno quattro persone – tra cui una coppia di anziani - trasportate dall'ambulanza del 118 all'ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e poliziotti.

Da quanto emerso dai primi accertamenti, a scoppiare sarebbe stata una bombola di ossigeno in uno studio denstistico al primo piano dell'edificio. L’esplosione ha innescato un incendio che si è rapidamente propagato a tutti i locali del primo piano danneggiando anche gli appartamenti ai piani superiori della palazzina che è stata evacuata insieme a quella attigua. 21 in totale gli appartamenti momentanamente sgomberati.

[foto: roma.corriere.it]



Antonella Sica