Velletri: incidente tra auto e moto. Due morti carbonizzati

VELLETRI, 6 GIUGNO - Ieri sera, in prima serata, un incidente tra una moto e un'auto ha tolto la vita a due giovani: un diciottenne neopatentato a bordo di una utilitaria e un carabiniere a bordo della moto, che si trovavano sulla strada provinciale Cisterna-Campoleone.

La moto, al momento dell'impatto, è entrata completamente dentro l'auto, che ha immediatamente preso fuoco, carbonizzando quasi all'istante i corpi dei due conducenti.

Per il diciottenne Simone D.M., e per il carabiniere Carmelo P., l'aiuto soccorsi non è servito. Sono infatti deceduti quasi subito dopo l'impatto a causa delle fiamme.

Chiara Fossati

immagine da nuovabrianza.it