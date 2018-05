“Velo S velo” il nuovo disco della band trentina I Plebei Dal 04 maggio 2018 in cd ed in digital download

Guarda il video “Giocofuoco”: https://youtu.be/8R20seQuJvk



Anticipato dal singolo “Giocofuoco”, esce in cd ed in digitale il 04 maggio 2018 il nuovo disco “Velo S velo” de I Plebei, distribuito e promosso da Alka Record Label.

“Velo S velo” è il nuovo lavoro de I Plebei, un EP composto da 5 tracce, ciascuna delle quali vela, rivela e svela ciò che comunemente passa per verità assoluta. Con questo lavoro i Plebei hanno voluto sottolineare il fatto che la verità è sempre coperta da un velo sottile, il quale va a distorcere inesorabilmente la vera essenza di ciò che cela. Ad un certo punto la verità viene ri-velata, cioè viene velata due volte, perché la sua conoscenza potrebbe non essere accettata da tutti, tramutandosi così in un vero “incubo” per molti.Solo uscendo da sé stessi, cambiando il comune punto di vista, è possibile sbirciare tra i due veli e fare così la conoscenza del tanto temuto Serpente. Ecco dunque che la “...realtà carogna, realtà che duole, realtà che forse realtà non è...”, comincia ad apparire non più velata né ri-velata, ma nuda e cruda come l’Universo l’ha fatta.Per I Plebei la “poesia in musica” non è mai abbastanza, per questo si è voluto integrare il lavoro con l’arte pittorica di Nadia Groff, la quale ha contribuito ad illustrare il complesso viaggio introspettivo verso la verità, realizzando tutte le grafiche dell'EP. Un serpente tra due veli, la traslazione delle orbite oculari, l’introspezione del tratto cupo, tutte immagini simboliche utili ad erudire chiunque.Tracklist: 01 Giocofuoco, 02 Realè, 03 Malvivendo, 04 Incubo, 05 Canzone Nel CassettoI Plebei nascono nel 1996 come band di musica blues e con un repertorio di brani per la maggior parte originali. Dal 2001, grazie ad una profonda ricerca, I Plebei hanno apportato una sostanziale revisione alla loro musicalità. Nel 2002 il gruppo partecipa ad Alband, concorso musicale, indetto dal Comune di Rovereto, classificandosi al 3° posto nella graduatoria senior ed incidono in studio il loro primo singolo, “Africa”. Nel 2006 realizzano il primo demo-album, “illusioni fittizie live”, registrato durante un concerto tenuto a Castellano nell’ambito di “Castelfolk”. Nel 2007, al concorso nazionale Tour Music Fest, il gruppo si distingue, insieme ad altre venti band emergenti, tra circa duemila partecipanti. Verso la fine dello stesso anno avviene la registrazione in studio, dell’EP “Illusioni fittizie del giovedì sera”.Proseguendo verso una maggiore attività live di promozione del progetto, negli anni 2008/2009, compongono e presentano lo spettacolo teatrale “Lucinfuga”, che portano anche fuori dai confini regionali del Trentino presso festival, locali, associazioni, circoli Arci e teatri."Un'ora di troppo" è l'evento creato dalla band, un concerto che si svolge durante il passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa, di un concerto notturno, di una “celebrazione concertata” che ha lo scopo di “dare suono” a quel lasso di tempo che, ogni anno, viene tolto od aggiunto all’inesorabile scorrere del tempo.Esce il 29 Aprile del 2016, in CD ed in tutti i negozi digitali, il nuovo album “Eterna è la tensione, di clavicole ingranaggi e leve” distribuito e promosso dall'etichetta (R)esisto, registrato presso Niva your sound! di Ivan Benvenuti e Metro Studio, con il quale raccolgono larghi consensi dagli addetti ai lavori, numerose recensioni ed ospiti in radio nazionali. Il disco contiene undici brani che attingo dal blues, al folk, ma anche dalla canzone popolare italiana, tra cui il singolo “Mosse e Contromosse”. Degna di nota la collaborazione con la pittrice Giulia Tarter, che ha realizzo le immagini del disco.Nell'estate 2017 iniziano la collaborazione con Alka Record Label, etichetta ferrarese, con la quale realizzano il nuovo EP “Velo S velo”, prodotto da Massimiliano Lambertini e Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio a Jolanda di Savoia (FE).Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio (FE)Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e I PlebeiI Plebei sono:Vincenzo Palombo (voce)Mario Speziali (chitarra)Simon Coppolino (fisarmonica)Simone Oss (batteria)Nicola Bertolini (contrabbasso)www.facebook.com/iplebeiwww.iplebei.itwww.alkarecordlabel.com(notizia segnalata da