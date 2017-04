Vendevano falsi monili d'argento "Made in Italy", 29 denunce a Torino

TORINO, 18 APRILE 2017 - La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto e denunciato 29 persone con l'accusa di frode in commercio e vendita di prodotti con indicazioni di qualità, di origine o provenienza false.

Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 10 tonnellate di falso argento venduto sotto forma di oggetti e monili, per un valore di circa 3 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno permesso di scoprire un'intera organizzazione specializzata nel distribuire falso argento tra Piemonte e Lombardia. In provincia di Torino, perquisizioni e sequestri hanno permesso di togliere dal mercato circa 60.000 oggetti, tra elementi d'arredo e monili, realizzati in composti di ferro, rame o leghe meno nobili, prodotti in Cina e Nord Africa.

Per anni, gli oggetti erano spacciati come "silver" o "silver plated" e venduti in tutta Italia come "Made in Italy". Molti di questi articoli sono finiti anche all'interno di noti locali etnici, nella zona del Quadrilatero romano di Torino.

Nel corso dell'operazione, i finanzieri hanno inoltre sequestrato migliaia di monili, collane e braccialetti, realizzati con pietre dure spacciate per turchese, perle o quarzo ialino, poi dimostratesi essere pietre di fiume verniciate, plastica o residui della fusione del vetro. I 29 denunciati rischiano ora fino a 3 anni di reclusione.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it