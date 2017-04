Vendita record in Cina per un Mao di Andy Warhol

MILANO, 2 APRILE 2017 - Uno dei 22 ritratti di Mao Tse Tung eseguiti nel 1973 da Andy Warhol, a lungo censurati dalle autorità di Pechino, è stato battuto all'asta da Sotheby's a Hong Kong al prezzo di per 11 milioni di dollari (10,3 milioni di euro).

Ad aggiudicarsi l'opera - un ritratto di grande formato (127 per 106 centimetri) è stato probabilmente un super miliardario cinese. Il prezzo di vendita è ampiamente superiore a ai 9,4 milioni di dollari per cui la stessa opera era stata venduta nel 2014 a Londra.



Warhol iniziò a utilizzare la celebre immagine tratta dal Libretto rosso dopo la storica visita a Pechino, nel 1972, da parte di Richard Nixon. Warhol realizzo 22 ritratti del grande leader cinese. Quattro sono esposti nei musei di varie parti del mondo e 17 sono in mano a collezionisti privati.



Di recente, le autorità di Pechino avevano censurato l'opera, considerata irriguardosa verso la figura del Grande Timoniere, in occasione di una retrospettiva di Warhol svoltasi tra Shanghai e Pechino nel 2013.

Daniele Basili

immagine da espionart.wordpress.com