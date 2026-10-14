Venerdì prossimo tornano le “Montecorvino Lectures 2026” alle ore 19.00.

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Le Montecorvino Lectures di quest’anno sono interamente dedicate al rapporto tra fede vissuta e mondo avendo coscienza che oggi la pratica di fede non appare più come un fatto ovvio neppure tra coloro che si dicono cristiani.

Oggi la fede è piuttosto una scelta. Se un certo modo di concepire il cristianesimo è finito, la forza viva del Vangelo resta inalterata (Matteo Zuppi ad Assisi 2025). Lo si è visto nell’ultimo viaggio di Papa Leone in Francia, sottolinenando come l’adesione al Vangelo si stata negli ultimi anni soprattutto una scelta adulta e consapevole.

Ma si sceglie solo ciò che si conosce. Per questo è sempre necessario il riascolto delle fonti del credere cristiano. Da qui nasce il titolo dei nuovi incontri: Lessico cristiano. Un viaggio nella fede in 6 parole.

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Ogni sera pertanto verrà presentato e discusso un aspetto del credere cristiano, attraverso lo studio di una parola tratta dal vangelo, una soltanto.

La parabola del seminatore, raccomanda infatti che ogni parola del Signore sia compresa perché solo così può portare frutti in noi e nel mondo. Capire prima di agire, prima di desiderare, rimane il compito inaggirabile per ogni discepolo di Gesù.

Un ultima cosa bisogna considerare.

Sommersi da miriadi di ‘informazioni senza contesto’ (Byung-Chu Han) e travolti da narrazioni che non hanno nulla di cristiano, le parole della fede rischiano di non essere più riconoscibili, anzi sono parecchio confuse. Di fatto non si capisce più cos’è veramente cristianesimo e cosa non lo sia.

Se Cristo domandasse oggi, la stessa cosa che disse ai suoi apostoli, e chiedesse cioè: ‘la gente chi dice chi Io sia?”, la risposta ancora una volta, sarebbe confusa e ambigua, impigliata in varie dicerie e credenze. Avremmo una serie di fake news senza paternità.

Per fare tutto ciò, è necessario fermarsi un poco, stare in silenzio davanti alla Parola. Senza fretta, riaccendendo l’attenzione profonda verso l’essenziale. Perché non si tratta di sapere tutto, ma di iniziare a capire qualcosa dello splendore della verità di Dio, il resto verrà da sé, piano piano e con l’aiuto dello Spirito Santo.

L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 19.00 nella chiesetta di Montecorvino. Per chi lo desidera potrà partecipare alla messa alle 18,30. Gli incontro avranno la durata di 40 minuti circa.

Dimenticavo… la prima parola che scruterò sarà metanoia cioè conversione.

Don Mimmo