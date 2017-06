VenerdÃ¬ nero per i trasporti: indetto sciopero mezzi per 24 ore

ROMA, 16 GIUGNO - Indetto sciopero dei mezzi per l'intera giornata da alcuni sindacati autonomi e di base. Lo stop dei trasporti annunciato a ''difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore'', vedrà il coinvolgimento dei diversi settori di mobilità di alcune delle maggiori città italiana.

L'astensione dal lavoro interesserà inoltre anche la compagnia aerea Alitalia, società che non potrà garantire ai propri clienti l'odierno servizio di trasporto. "Gli scioperi di venerdì d'estate sono da irresponsabili", avrebbe comunicato Luigi Gubitosi, il commissario straordinario di Alitalia, aggiungendo inoltre, durante il corso di un'intervista ad Uno Mattina riguardo la cancellazione dei 160 voli previsti, di non aver "capito bene perché si sciopera" e che tale protesta risulterebbe solamente "un regalo alla concorrenza". Gubitosi avrebbe inoltre aggiunto e che i primi 15 voli "della mattinata sono stati regolari e tutti gli intercontinentali voleranno" e che vorrebbero modificare il venerdì nero trasformandolo "in grigio".

"Purtroppo sarà un venerdì nero per i trasporti. Noi abbiamo cercato di far ragionare, ma ci saranno difficoltà", avrebbe inoltre commentato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, il quale non lascerebbe alte aspettative per chi oggi vorrebbe usufruire del servizio trasporti.

Attivato un pianto straordinario da parte di Alitalia per garantire in parte dopo la cancellazione dei voli nazionali e internazionali.Lo sciopero degli aerei Alitalia riguarderà i lavoratori del compatto aereo e aeroportuale per tutta la durata delle ventiquattro ore. Diversa astensione da lavoro per il personale del gruppo Alitalia-Sai, che parteciperà allo sciopero dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Il personale navigante e di terra delle compagnie aeree operanti in Italia, prenderà parte alla manifestazione per quattordici ore, dalle ore 10.00 alla 00.00. Nessuna modifica da parte dei voli programmati per la fascia oraria 7.00-10.00 e 18.00-21.00. Tutti i voli che non avranno subito modificazioni o cancellazioni saranno resi pubblici all'interno del sito dell'Enac.

Fatta eccezione per il Piemonte e la Valle d'Aosta, lo sciopero riguarderà anche il trasporto ferroviario di note aziende ferroviarie come Trenitalia, Ntv eTrenord. Il trasporto sarà garantito solamente per le "Frecce" di Trenitalia e per i servizi essenziali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00. Nessuna modifica sul trasporto ferroviario tra Roma Termini e l'aeroporto Fiumicino. Le possibili variazioni di corsa saranno inoltre visibili sulla lista dei treni garantiti nel sito di Italo.

Cancellazione di corse e cambio di orari anche per i bus e metro di Roma e Milano. Nella città capitolina saranno indetti due scioperi da parte dei sindacati di Base e dal Sul della durata di ventiquattro ore, soprattutto dalle 11.00 alle 15.00. Anche per la rete Atac e le linee periferiche Roma Tpl, sarà garantita una fascia di garanzia fino alle ore 8.30 e dalle 17.00 fino alle 20.00. Anche Atm avrebbe inoltre fornito delle fasce di garanzia per i trasporti cittadini. Il servizio sarà garantito dalle ore 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00.



